Зеленский назвал мобилизацию главным вызовом для Украины

24 июля Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Продление означает, что действующие на Украине ограничения, предусмотренные режимом военного положения, а также мероприятия по всеобщей мобилизации сохранятся еще на три месяца.