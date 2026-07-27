Зеленский назвал мобилизацию главным вызовом для Украины
Мобилизация стала главным вызовом для Украины, поэтому этот процесс нужно модернизировать, сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», – также подчеркнул украинский лидер.
По его словам, в стране вопрос мобилизации стоит остро.
24 июля Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Продление означает, что действующие на Украине ограничения, предусмотренные режимом военного положения, а также мероприятия по всеобщей мобилизации сохранятся еще на три месяца.
14 июля Верховная рада утвердила указ президента о продлении режима всеобщей мобилизации. Это решение поддержали 311 народных депутатов. Действие этого режима продлили до 31 октября.