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Зеленский назвал мобилизацию главным вызовом для Украины

Ведомости

Мобилизация стала главным вызовом для Украины, поэтому этот процесс нужно модернизировать, сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», – также подчеркнул украинский лидер.

По его словам, в стране вопрос мобилизации стоит остро.

24 июля Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Продление означает, что действующие на Украине ограничения, предусмотренные режимом военного положения, а также мероприятия по всеобщей мобилизации сохранятся еще на три месяца.

14 июля Верховная рада утвердила указ президента о продлении режима всеобщей мобилизации. Это решение поддержали 311 народных депутатов. Действие этого режима продлили до 31 октября.

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