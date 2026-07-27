Euractiv: Греция и Италия хотели исключить российский мех из санкций

27 июля председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что между Россией и Европой идет вторая холодная война, которую можно назвать «ледяной» из-за ее большей интенсивности в сравнении с предыдущим конфликтом. По его словам, в тот период Россия и Европа имели контакты, проводили серьезные переговоры и соблюдали договоренности. Он напомнил, что в те годы также были кризисы – карибский, вьетнамский, ближневосточные, но страны все равно сохраняли взаимодействие, «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности», заключил сенатор.