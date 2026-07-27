Euractiv: Греция и Италия хотели исключить российский мех из санкций
Италия и Греция, будучи основными покупателями соболиных шкур из России среди стран Евросоюза (ЕС), пытались добиться исключения меха из нового пакета антироссийских санкций, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
Издание напомнило, что самый дорогой в мире мех был под рестрикциями короткий промежуток времени, после чего Брюссель снял запрет на его импорт из России. Тогда ЕК отмечала, что такой шаг необходим из-за доминирования России в мировой торговле соболем. Источник портала предположил, что товар очень трудно найти «где-либо еще».
При этом, как пишет Euractiv, поставки готовых изделий из меха из России в Евросоюз все еще находятся под запретом. Издание подчеркнуло, что еще в 2022 г. производители меховых изделий в Греции выступили против таких мер. Они отмечали, что санкции станут «смертным приговором» для отрасли.
27 июля председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что между Россией и Европой идет вторая холодная война, которую можно назвать «ледяной» из-за ее большей интенсивности в сравнении с предыдущим конфликтом. По его словам, в тот период Россия и Европа имели контакты, проводили серьезные переговоры и соблюдали договоренности. Он напомнил, что в те годы также были кризисы – карибский, вьетнамский, ближневосточные, но страны все равно сохраняли взаимодействие, «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности», заключил сенатор.
23 июля Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России. В их числе – заморозка на год ценового потолка для слушающихся ЕС покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр., «чтобы российская военная машина не извлекала пользу из рыночных шоков», сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Рестрикции коснулись очередной группы российских банков, криптобирж, Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.