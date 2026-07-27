Захарова: фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками

В мае 2025 г. суд Евросоюза признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer. Она касалась закупки вакцин против COVID-19 на более чем 35 млрд евро. Иск против главы ЕК был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.