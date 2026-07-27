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Захарова: фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками

Ведомости

Деятельность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен связана не с интересами Европы, а с финансовыми группировками. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что тем финансовым группировкам, к которым глава ЕК имеет отношение, все равно на судьбу Европы, им «только бы наживаться».

В мае 2025 г. суд Евросоюза признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer. Она касалась закупки вакцин против COVID-19 на более чем 35 млрд евро. Иск против главы ЕК был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.

Суд Льежа в январе 2025 г. закрыл другое разбирательство против фон дер Ляйен по иску бельгийского активиста Фредерика Бальдана, к которому присоединились около 1000 физлиц и общественных организаций. Истцы считали, что глава Еврокомиссии превысила служебные полномочия. Но суд поддержал позицию прокуратуры ЕС, согласно которой фон дер Ляйен обладает иммунитетом от подобных судебных преследований.

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