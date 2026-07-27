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Захарова: Стармер понимает, какая судьба ждет шведские истребители на Украине

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер понимает «судьбу и участь», которая ожидает шведские истребители Gripen, если их поставить на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Причем он, наверное, догадывается: если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет. Но он на этом почему-то не зацикливался», – сказала дипломат (цитата по «Интерфакс»).

Так Захарова прокомментировала слова Стармера о том, что Великобритания выделит 300 млн евро для совместных с Швецией поставок на Украину 16 Gripen к 2029 г.

20 июля новый премьер-министр королевства Энди Бернэм заявил, что при смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой».

Стармер в тот же день объявил, что его работа в этой должности завершена. Он отметил, что за шесть лет руководства Лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.

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