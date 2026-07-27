Захарова: Стармер понимает, какая судьба ждет шведские истребители на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер понимает «судьбу и участь», которая ожидает шведские истребители Gripen, если их поставить на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Так Захарова прокомментировала слова Стармера о том, что Великобритания выделит 300 млн евро для совместных с Швецией поставок на Украину 16 Gripen к 2029 г.
20 июля новый премьер-министр королевства Энди Бернэм заявил, что при смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой».
Стармер в тот же день объявил, что его работа в этой должности завершена. Он отметил, что за шесть лет руководства Лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.