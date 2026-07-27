Российские силы ПВО сбили 182 украинских дрона за 12 часов

Средства ПВО сбили 182 украинских беспилотника с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщило Минобороны.



Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Удмуртией и над акваториями Азовского и Черного морей.