Российские силы ПВО сбили 182 украинских дрона за 12 часов
Средства ПВО сбили 182 украинских беспилотника с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Удмуртией и над акваториями Азовского и Черного морей.
27 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что из-за атаки беспилотника ВСУ по многоэтажному дому в Керчи пострадали 10 человек. Трое жителей, в числе которых ребенок, госпитализированы в больницы.
В Ростове-на-Дону из-за ударов украинских беспилотников погибли двое взрослых и ребенок. Общее число жертв украинской атаки на областной центр выросло до пяти.
Минобороны также сообщало, что средства ПВО нейтрализовали 276 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь.