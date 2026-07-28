ВСУ атаковали FPV-дронами жителей Константиновки при эвакуации
Во время эвакуации мирных жителей из Константиновки в ДНР украинские военные атаковали группу гражданских FPV-дронами. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».
«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны», – сообщил собеседник агентства.
По данным представителя группировки, российские военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. В результате атаки, как утверждается, ранения получили два мирных жителя. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуация была продолжена.
В пресс-центре группировки заявили, что целью удара стали именно гражданские лица, а не позиции российских войск.
3 июля президенту Владимиру Путину доложили о переходе Константиновки под контроль российских войск. Бои за этот город велись с осени 2025 г. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ взяли Константиновку, хотя Украина 12 лет превращала ее в крепость.
27 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продолжают уничтожение остаточных группировок ВСУ восточнее города.