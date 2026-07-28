МИД призвал международные структуры отреагировать на атаки ВСУ по автобусам

Утром 28 июля украинские военные дважды атаковали гражданский транспорт. В Шебекино Белгородской области беспилотник ударил по рейсовому автобусу, в результате пострадали 19 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. В тот же день дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке, где ранения получили пять человек.