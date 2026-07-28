МИД призвал международные структуры отреагировать на атаки ВСУ по автобусам
Москва призывает профильные международные структуры и независимые СМИ отреагировать на атаки украинских дронов на пассажирские автобусы в Белгородской области и Донецкой народной республике. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Утром 28 июля украинские военные дважды атаковали гражданский транспорт. В Шебекино Белгородской области беспилотник ударил по рейсовому автобусу, в результате пострадали 19 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. В тот же день дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке, где ранения получили пять человек.
Как отметила представитель МИДа, операторы беспилотников «видели и понимали», что наносят удары по гражданским объектам, не имеющим отношения к Вооруженным силам России.
«Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы атаковать пассажирские автобусы, осознанно нарушили нормы международного гуманитарного права», – заявила Захарова.
Она напомнила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте. По словам представителя внешнеполитического ведомства, все причастные к атакам будут установлены и понесут ответственность.
20 июля украинский беспилотник уже атаковал гражданский автобус в Шебекине. Тогда в результате удара погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, включая одного несовершеннолетнего. 28 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая при той атаке.