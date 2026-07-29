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Главная / Политика /

ЦИК зарегистрировала кандидатов федерального списка от «Родины»

Елена Вострикова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Родина» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

В зарегистрированный список вошли 296 кандидатов. 16 июля ЦИК заверяла федеральный список партии, который тогда насчитывал 298 человек.

Председатель «Родины» Алексей Журавлев поблагодарил Центризбирком за работу и отметил беспристрастность комиссии.

«Партия "Родина" – это партия патриотов, тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины», – сказал Журавлев.

При этом он подчеркнул, что политическая конкуренция остается важной частью избирательного процесса. Но, по его словам, «с некоторыми политическими партиями они бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом».

ЦИК зарегистрировал списки «Яблока» на выборы в Госдуму

Политика / Демократия

До этого сообщалось, что ЦИК зарегистрировал федеральные списки семи политических партий. 29 июля комиссия также рассматривает вопрос о регистрации списка партии «Яблоко», а 30 июля – партий «Зеленые» и Партии прямой демократии. После этого регистрация всех 11 партий, участвующих в выборах по федеральным спискам, должна завершиться.

По данным ЦИК, в федеральные списки включены 3133 кандидата, еще 1667 человек выдвинуты по одномандатным округам. Всего по 225 одномандатным округам были выдвинуты 1723 кандидата, из них 1640 – от 11 политических партий и 83 – в порядке самовыдвижения. Статус кандидата утратили семь человек: трое представителей партий и четверо самовыдвиженцев.

Регистрация кандидатов по одномандатным округам продлится до 5 августа. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. 225 из них – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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