ЦИК зарегистрировала кандидатов федерального списка от «Родины»

По данным ЦИК, в федеральные списки включены 3133 кандидата, еще 1667 человек выдвинуты по одномандатным округам. Всего по 225 одномандатным округам были выдвинуты 1723 кандидата, из них 1640 – от 11 политических партий и 83 – в порядке самовыдвижения. Статус кандидата утратили семь человек: трое представителей партий и четверо самовыдвиженцев.