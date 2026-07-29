ЦИК зарегистрировала кандидатов федерального списка от «Родины»
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Родина» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В зарегистрированный список вошли 296 кандидатов. 16 июля ЦИК заверяла федеральный список партии, который тогда насчитывал 298 человек.
Председатель «Родины» Алексей Журавлев поблагодарил Центризбирком за работу и отметил беспристрастность комиссии.
«Партия "Родина" – это партия патриотов, тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины», – сказал Журавлев.
При этом он подчеркнул, что политическая конкуренция остается важной частью избирательного процесса. Но, по его словам, «с некоторыми политическими партиями они бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом».
До этого сообщалось, что ЦИК зарегистрировал федеральные списки семи политических партий. 29 июля комиссия также рассматривает вопрос о регистрации списка партии «Яблоко», а 30 июля – партий «Зеленые» и Партии прямой демократии. После этого регистрация всех 11 партий, участвующих в выборах по федеральным спискам, должна завершиться.
По данным ЦИК, в федеральные списки включены 3133 кандидата, еще 1667 человек выдвинуты по одномандатным округам. Всего по 225 одномандатным округам были выдвинуты 1723 кандидата, из них 1640 – от 11 политических партий и 83 – в порядке самовыдвижения. Статус кандидата утратили семь человек: трое представителей партий и четверо самовыдвиженцев.
Регистрация кандидатов по одномандатным округам продлится до 5 августа. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. 225 из них – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.