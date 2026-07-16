ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от «Родины»
Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов партии «Родина» на выборы депутатов Госдумы, а также список кандидатов по одномандатным округам. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В федеральный список партии вошли 298 кандидатов. По одномандатным округам «Родина» выдвинула 65 человек. При этом одного кандидата-одномандатника исключили, поскольку тот не представил необходимые документы.
Партия подала документы для заверения федерального списка 10 июля. Спустя два дня Центризбирком уведомил ее о выявленных недочетах. Сообщалось, что замечания касались документов 12 кандидатов.
До этого ЦИК уже заверил списки ряда других партий. 15 июля комиссия заверила списки «Коммунистов России», 13 июля – «Справедливой России», федеральный список которой включает 263 кандидата, а по одномандатным округам выдвинуто 224 человека. 11 июля были заверены списки Партии пенсионеров, в федеральный список которой вошел 261 кандидат, еще 108 человек баллотируются по одномандатным округам.
10 июля Центризбирком также заверил списки «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». После проверки в федеральном списке «Единой России» осталось 390 кандидатов, у «Новых людей» – 298, у «Яблока» – 274. По одномандатным округам партии выдвинули соответственно 224, 215 и 137 кандидатов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.