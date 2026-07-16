ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от «Родины»

До этого ЦИК уже заверил списки ряда других партий. 15 июля комиссия заверила списки «Коммунистов России», 13 июля – «Справедливой России», федеральный список которой включает 263 кандидата, а по одномандатным округам выдвинуто 224 человека. 11 июля были заверены списки Партии пенсионеров, в федеральный список которой вошел 261 кандидат, еще 108 человек баллотируются по одномандатным округам.