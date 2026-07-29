Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории

По словам министра, такие объекты помогут Москве осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии. Он отметил, что сейчас компании не инвестируют в ливийский рынок, как и другие международные игроки, из-за отсутствия стабильности в стране в сфере безопасности. Аль-Кайди подчеркнул, что новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией.