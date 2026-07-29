Ливия предложила России построить НПЗ на ее территории
Ливия предложила компаниям из России построить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории арабского государства и начать продавать нефтепродукты. Об этом сообщил «РИА Новости» министр по инвестициям назначенного парламентом правительства страны Али аль-Кайди.
«Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти <...> Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии», – сказал он.
По словам министра, такие объекты помогут Москве осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии. Он отметил, что сейчас компании не инвестируют в ливийский рынок, как и другие международные игроки, из-за отсутствия стабильности в стране в сфере безопасности. Аль-Кайди подчеркнул, что новый вариант взаимодействия может углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между Ливией и Россией.
В середине июля Банк России заявил, что уход НПЗ на внеплановый ремонт оказывал значимое негативное влияние на выпуск базовых отраслей в мае. Регулятор отмечал, что внеплановые простои НПЗ снижают производство нефтепродуктов и объемы добычи нефти, а также оптовой торговли и грузооборота транспорта. При этом выпуск базовых отраслей, за исключением добычи нефти, нефтепереработки, оптовой торговли и грузооборота, в апреле – мае в среднем превысил уровень I квартала на 0,6% с сезонной корректировкой.
10 июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. «Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме», – подчеркнул он.
29 июля Минэнерго при этом заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем», – сказал замглавы ведомства Павел Сорокин.