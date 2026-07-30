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Трамп во время встречи с Зеленским настаивал на прекращении конфликта с РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, чтобы Киев прекратил конфликт. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.

«Это очень просто. У меня хорошие отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным и президентом Зеленским. Я говорил им об этом», – сказал глава США.

28 июля Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо».

Зеленский, в свою очередь, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».

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