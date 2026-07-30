В Австралии возбудили дело против Telegram

29 июля ФСБ России сообщила о выявлении схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.