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В Австралии возбудили дело против Telegram

Ведомости

В Австралии возбудили дело о гражданско-правовом взыскании в Федеральном суде против Telegram за предполагаемое неисполнение обязательств по выявлению и удалению с платформы материалов, пропагандирующих терроризм. В частности, речь о видеозаписях террористических казней и массовых расстрелов, сообщает австралийский орган регулирования онлайн-безопасности eSafety.

По словам комиссара по вопросам кибербезопасности Джули Инман Грант, распространение материалов, пропагандирующих терроризм, и сцен «крайнего насилия» в таких сервисах, как Telegram, может привести к нормализации экстремистского контента, нанести вред австралийцам и способствовать вербовке и радикализации лиц из групп риска.

Отмечается, что несоблюдение австралийских кодексов и стандартов может повлечь за собой гражданско-правовые санкции в размере до 54,6 млн австралийских долларов ($37,94 млн).

Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей

Политика / Международные новости

29 июля ФСБ России сообщила о выявлении схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.

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