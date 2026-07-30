В Австралии возбудили дело против Telegram
В Австралии возбудили дело о гражданско-правовом взыскании в Федеральном суде против Telegram за предполагаемое неисполнение обязательств по выявлению и удалению с платформы материалов, пропагандирующих терроризм. В частности, речь о видеозаписях террористических казней и массовых расстрелов, сообщает австралийский орган регулирования онлайн-безопасности eSafety.
По словам комиссара по вопросам кибербезопасности Джули Инман Грант, распространение материалов, пропагандирующих терроризм, и сцен «крайнего насилия» в таких сервисах, как Telegram, может привести к нормализации экстремистского контента, нанести вред австралийцам и способствовать вербовке и радикализации лиц из групп риска.
Отмечается, что несоблюдение австралийских кодексов и стандартов может повлечь за собой гражданско-правовые санкции в размере до 54,6 млн австралийских долларов ($37,94 млн).
29 июля ФСБ России сообщила о выявлении схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.