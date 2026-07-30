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Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

Ведомости

Правительство Армении 2 августа подаст в отставку в связи с формированием национального собрания девятого созыва. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания кабинета министров, передает «Sputnik Армения».

По его словам, нынешнее заседание стало последним для действующего состава кабинета. Премьер-министр пояснил, что после отставки правительства президент Армении назначит премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство.

Сейчас большинство в национальном собрании принадлежит правящей партии «Гражданский договор».

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Политика / Международные новости

29 июля Пашинян заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что, если вопрос экспортных ограничений в отношении армянских товаров не решится в ближайшие недели, это может стать «началом конца ЕАЭС». По словам Пашиняна, ЕАЭС «парализован и не работает». Разговор российского и армянского лидеров состоялся 27 июля. Они обсудили вопросы российско-армянских отношений, в том числе проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере. Пашинян говорил, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.

28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о важности проведения референдума по вступлению Армении в Евросоюз, что было выделено сторонами в ходе телефонного разговора. При этом конкретные сроки возможного голосования не обсуждались.

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