Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

29 июля Пашинян заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что, если вопрос экспортных ограничений в отношении армянских товаров не решится в ближайшие недели, это может стать «началом конца ЕАЭС». По словам Пашиняна, ЕАЭС «парализован и не работает». Разговор российского и армянского лидеров состоялся 27 июля. Они обсудили вопросы российско-армянских отношений, в том числе проблемы, возникшие в торгово-экономической сфере. Пашинян говорил, что действующие ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.