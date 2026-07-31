Посол РФ в ФРГ: Россия обеспокоена ядерными учениями Германии и Франции
Совместные ядерные учения Германии и Франции вызывают у российской стороны большую озабоченность, заявил ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Он подчеркнул, что на словах руководство Германии на ядерный статус не претендует, о на практике видно сопряжение с ядерными странами. Берлин участвует в доставке ядерного оружия, а также дозаправке французских самолетов, отметил посол.
«Если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?», – заявил Нечаев.
14 февраля Франция (единственная страна ЕС с ядерным оружием) и Германия начали диалог по ядерному сдерживанию. 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о политике «продвинутого ядерного сдерживания» в Европе. А вслед за этим в Польше были запланированы франко-польские учения по применению носителей ядерного оружия – крылатых ракет для французских истребителей.
По оценкам SIPRI, сейчас у Парижа насчитывается около 290 боеголовок, т. е. у Франции четвертый в мире по численности ядерный арсенал после России, США и Китая.