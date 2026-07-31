Офис Зеленского просит возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко
Офис президента Украины Владимира Зеленского направил в офис генерального прокурора страны обращение с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного производства в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций Генпрокуратуры Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.
По данным агентства, в украинской Генпрокуратуре подтвердили факт получения соответствующего обращения. В ведомстве уточнили, что обращение было зарегистрировано 30 июля.
При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что на данный момент никаких уголовных дел на основании этого обращения не возбуждено, а вопрос находится на стадии рассмотрения.
Агентство также сообщает, что ранее в адрес офиса Зеленского поступило письмо от представителей белорусской оппозиции, находящейся за пределами страны. В нем содержалась просьба дать правовую оценку действиям Александра Лукашенко в связи с поддержкой Белоруссией проведения Россией спецоперации на Украине.
22 июля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг сообщения о том, что республика якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. По словам министра, подобные заявления являются частью информационной кампании против Белоруссии. Он напомнил, что ранее президент Белоруссии поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ. По его словам, соответствующие работы уже завершены на западном и северном направлениях.
6 июля белорусский лидер заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу.
25 июня Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По его словам, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. До этого Зеленский угрожал Белоруссии ударами из-за ретрансляторов, предположительно использующихся для координации ударов РФ по Украине.