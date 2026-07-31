Офис Зеленского просит возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко

22 июля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг сообщения о том, что республика якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. По словам министра, подобные заявления являются частью информационной кампании против Белоруссии. Он напомнил, что ранее президент Белоруссии поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ. По его словам, соответствующие работы уже завершены на западном и северном направлениях.