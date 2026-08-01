Собянин: в июле в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников
В июле в сторону Московского региона направлялись 6225 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 780 беспилотников ликвидировали силы ПВО на подступах к столице.
Ночью и утром 28 июля силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник, летевший на Москву. В результате падения обломков повреждены жилые дома в нескольких округах Московской области.
В ночь на 20 июля в направлении Московского региона летели около 400 украинских беспилотников. На подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников. Шесть человек пострадали в результате атаки.
В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Электростали. Один человек погиб.
31 июля Минобороны сообщило, что за месяц российские средства ПВО уничтожили более 21 000 украинских беспилотников.