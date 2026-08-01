Нетаньяху наложил вето на поставку систем «Железный купол» Украине

Теперь американские законодатели намерены расширить сотрудничество с Израилем за пределы противоракетной обороны, охватив биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и системы направленной энергии. Соответствующее предложение включено в принятый палатой представителей законопроект об оборонной политике на сумму $1,15 трлн, оно пользуется поддержкой Нетаньяху, произраильских законодателей из обеих партий и Американского комитета по общественным делам Израиля AIPAC. Однако оно подверглось критике со стороны левых демократов и некоторых правых республиканцев, которые ведут скоординированную кампанию, чтобы заблокировать его в сенате.