Нетаньяху наложил вето на поставку систем «Железный купол» Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 г. наложил вето на передачу Украине систем ПВО «Железный купол» из США. Об этом пишет The Washington Post.
Передачу систем ПВО поддерживал сенатор-республиканец Линдси Грэм, отмечает издание. Однако Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве, которое дает Израилю окончательное право голоса в отношении использования системы, даже несмотря на то, что батареи были оплачены американским правительством.
Теперь американские законодатели намерены расширить сотрудничество с Израилем за пределы противоракетной обороны, охватив биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и системы направленной энергии. Соответствующее предложение включено в принятый палатой представителей законопроект об оборонной политике на сумму $1,15 трлн, оно пользуется поддержкой Нетаньяху, произраильских законодателей из обеих партий и Американского комитета по общественным делам Израиля AIPAC. Однако оно подверглось критике со стороны левых демократов и некоторых правых республиканцев, которые ведут скоординированную кампанию, чтобы заблокировать его в сенате.
Израильское посольство в Вашингтоне защищает вето Нетаньяху, заявляя, что технология «Железного купола» могла бы попасть к иранцам. Оно отмечает, что вместо него Израиль вернул США батареи Patriot для отправки Украине. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что его не беспокоит право Израиля накладывать вето на экспорт вооружений, и положительно оценил идею более тесного партнерства оборонных промышленностей двух стран.
1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot. Средства ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету в ходе российского удара. Журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты зимой.
31 июля Трамп в интервью Financial Times сказал, что не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается.