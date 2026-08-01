Посольства США на Ближнем Востоке призвали своих граждан быть готовыми к отъезду

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал о том, что США и Израиль рассматривают возможность проведения одной из наиболее масштабных операций против энергетической инфраструктуры Ирана. 31 июля The Telegraph писала, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. 29 июля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Нетаньяху обсуждал с Трампом усиление экономического давления на Иран. Ужесточение санкций вкупе с продолжением морской блокады рассматривалось как один из трех возможных сценариев. Два других – мирное соглашение и продолжение военных действий.