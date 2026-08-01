Посольства США на Ближнем Востоке призвали своих граждан быть готовыми к отъезду
Американское посольство в Израиле предупредило о возможности обострения ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовало соотечественникам покинуть страну. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Гражданам США, находящимся на Ближнем Востоке, следует соблюдать осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в поездках», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, некоторые авиакомпании в регионе отложили возобновление ранее запланированных рейсов. Другие отменили некоторые маршруты.
Граждан США за пределами Ближнего Востока призвали пересмотреть планы по поездкам в регион и через него. Тем, кто все же планирует путешествие, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.
Как пишет Times of Israel, аналогичные предупреждения выпустили посольства США в других странах Ближнего Востока.
Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал о том, что США и Израиль рассматривают возможность проведения одной из наиболее масштабных операций против энергетической инфраструктуры Ирана. 31 июля The Telegraph писала, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. 29 июля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Нетаньяху обсуждал с Трампом усиление экономического давления на Иран. Ужесточение санкций вкупе с продолжением морской блокады рассматривалось как один из трех возможных сценариев. Два других – мирное соглашение и продолжение военных действий.