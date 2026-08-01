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Посольства США на Ближнем Востоке призвали своих граждан быть готовыми к отъезду

Ведомости

Американское посольство в Израиле предупредило о возможности обострения ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовало соотечественникам покинуть страну. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Гражданам США, находящимся на Ближнем Востоке, следует соблюдать осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в поездках», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, некоторые авиакомпании в регионе отложили возобновление ранее запланированных рейсов. Другие отменили некоторые маршруты.

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Граждан США за пределами Ближнего Востока призвали пересмотреть планы по поездкам в регион и через него. Тем, кто все же планирует путешествие, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

Как пишет Times of Israel, аналогичные предупреждения выпустили посольства США в других странах Ближнего Востока.

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал о том, что США и Израиль рассматривают возможность проведения одной из наиболее масштабных операций против энергетической инфраструктуры Ирана. 31 июля The Telegraph писала, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. 29 июля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Нетаньяху обсуждал с Трампом усиление экономического давления на Иран. Ужесточение санкций вкупе с продолжением морской блокады рассматривалось как один из трех возможных сценариев. Два других – мирное соглашение и продолжение военных действий.

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