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Татьяна Ким внесена в базу украинского «Миротворца»

Ведомости

Основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу сайта «Миротворец», пишет «РИА Новости».

В базу ресурса персональные данные Ким внесли вечером 1 августа. Основанием стало публичное выражение поддержки России.

Логистические объекты Wildberries подвергаются массированной атаке украинских беспилотников с июля. Удары пришлись на центры в Тамбовской, Московской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Рязанской и Ленинградской областях, на территориях Краснодарского и Ставропольского краев, Удмуртии и Самарской области. В результате атак на Котовск Тамбовской области погибли семь сотрудников маркетплейса, еще более 40 человек получили ранения, в подмосковной Электростали скончался один человек, 24 пострадали.

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Ким назвала удары по складам террористическими атаками, направленными на дестабилизацию обстановки и запугивание большого количества людей. В ответ на обвинения в реализации продукции двойного назначения Ким призвала сопоставить ассортимент Wildberries с номенклатурой других международных онлайн-площадок. При этом она заявила, что в действиях террористов отсутствует какая-либо логика или рациональное зерно, а сам противник публично подтвердил, что удары по инфраструктуре маркетплейса направлены именно против мирного населения.

«Миротворец» – украинский сайт, созданный в августе 2014 г. по инициативе экс-советника главы МВД страны Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». 

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