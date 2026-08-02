Татьяна Ким внесена в базу украинского «Миротворца»

Ким назвала удары по складам террористическими атаками, направленными на дестабилизацию обстановки и запугивание большого количества людей. В ответ на обвинения в реализации продукции двойного назначения Ким призвала сопоставить ассортимент Wildberries с номенклатурой других международных онлайн-площадок. При этом она заявила, что в действиях террористов отсутствует какая-либо логика или рациональное зерно, а сам противник публично подтвердил, что удары по инфраструктуре маркетплейса направлены именно против мирного населения.