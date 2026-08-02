Минздрав Палестины: почти 74 000 человек погибли в Газе с 2023 года

7 октября 2023 г. боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что «Хамас» напал на Израиль, чтобы сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно документам, обнаруженным израильскими военными в тоннелях Газы, руководство движения опасалось, что примеру Эр-Рияда последуют и другие мусульманские страны, которые также могут восстановить связи с Тель-Авивом.