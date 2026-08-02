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Минздрав Палестины: почти 74 000 человек погибли в Газе с 2023 года

Ведомости

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 73 356 человек, еще 174 185 получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Палестины. Статистика ведется с момента начала эскалации конфликта 7 октября 2023 г.

С момента прекращения огня 11 октября в анклаве погиб 1 231 человек, 4 076 ранены. Из-под завалов за этот период спасатели извлекли 804 тела.

За последние сутки в больницы Газы поступило более 20 раненых. Часть пострадавших могут оставаться под завалами и на дорогах – спасательные службы не могут добраться до них.

10 октября в 12:00 мск вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. Договоренности об остановке войны удалось достичь после предложения президента США Дональда Трампа.

7 октября 2023 г. боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что «Хамас» напал на Израиль, чтобы сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно документам, обнаруженным израильскими военными в тоннелях Газы, руководство движения опасалось, что примеру Эр-Рияда последуют и другие мусульманские страны, которые также могут восстановить связи с Тель-Авивом.

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