WSJ назвала причины нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года

Палестинское движение «Хамас» напало на Израиль 7 октября 2023 г. с целью сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно материалам, найденным израильскими военными в тоннелях Газы, руководство движения опасалось, что вслед за Эр-Риядом другие мусульманские страны также могут пойти на восстановление связей с Тель-Авивом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).