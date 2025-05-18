WSJ назвала причины нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года
Палестинское движение «Хамас» напало на Израиль 7 октября 2023 г. с целью сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно материалам, найденным израильскими военными в тоннелях Газы, руководство движения опасалось, что вслед за Эр-Риядом другие мусульманские страны также могут пойти на восстановление связей с Тель-Авивом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Документ представляет собой протокол заседания политбюро «Хамаса», состоявшегося незадолго до атаки. Подлинность бумаги подтвердили источники WSJ в разведсообществе, близком к движению. В материалах приводится позиция бывшего лидера организации Яхьи Сариа, который предупреждал соратников, что нормализация отношений арабских стран с Израилем отодвинет палестинскую проблему на второй план в международной повестке.
Особое внимание в документе уделяется необходимости принятия «чрезвычайных мер» для предотвращения израильско-саудовского соглашения. Сариа подчеркивал, что такие действия способны вызвать «стратегический сдвиг» в расстановке сил на Ближнем Востоке.
7 октября 2023 г., боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.