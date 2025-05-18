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WSJ назвала причины нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» напало на Израиль 7 октября 2023 г. с целью сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно материалам, найденным израильскими военными в тоннелях Газы, руководство движения опасалось, что вслед за Эр-Риядом другие мусульманские страны также могут пойти на восстановление связей с Тель-Авивом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Документ представляет собой протокол заседания политбюро «Хамаса», состоявшегося незадолго до атаки. Подлинность бумаги подтвердили источники WSJ в разведсообществе, близком к движению. В материалах приводится позиция бывшего лидера организации Яхьи Сариа, который предупреждал соратников, что нормализация отношений арабских стран с Израилем отодвинет палестинскую проблему на второй план в международной повестке.

Особое внимание в документе уделяется необходимости принятия «чрезвычайных мер» для предотвращения израильско-саудовского соглашения. Сариа подчеркивал, что такие действия способны вызвать «стратегический сдвиг» в расстановке сил на Ближнем Востоке.

7 октября 2023 г., боевики палестинского «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию, заявив, что ее цель – ликвидация инфраструктуры «Хамаса» и освобождение похищенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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