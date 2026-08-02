МИД Ирана сообщил о звонках от ряда стран о возможной эскалации конфликта

По информации The New York Times, в ночь на 30 июля военные США сбросили на густонаселенный район иранского острова Кешм 900-килограммовую бомбу. Удар был частью серии атак, которые, по заявлению Соединенных Штатов, были предприняты в ответ на более ранние удары Ирана по базе, используемой американскими войсками в Иордании.