МИД Ирана сообщил о звонках от ряда стран о возможной эскалации конфликта
За последние 24 часа власти Ирана получили множество звонков от представителей разных государств, в том числе из Великобритании, Болгарии и Украины. Об этом заявил спикер МИД исламской республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телевидения.
По его словам, звонки поступили после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что некоторые страны предоставили свои базы США для возможных действий против Ирана.
«Они связались с нами, чтобы сказать: “Нет, мы не будем частью войны против Ирана”», – приводит слова дипломата Irib News.
Багаи добавил, что Тегеран заранее сделал «необходимые предупреждения» в связи с появившимися сообщениями, которые он назвал «ошибками».
Газета The Wall Street Journal писала, что атака американских сил на Иран планировалась 1 и 2 августа. Президент США Дональд Трамп заявил вечером 1 августа, что Вашингтон отменяет планируемую операцию, ссылаясь на прогресс в переговорах. Израиль присоединяется к Штатам в паузе в ударах, отмечал политик.
По информации The New York Times, в ночь на 30 июля военные США сбросили на густонаселенный район иранского острова Кешм 900-килограммовую бомбу. Удар был частью серии атак, которые, по заявлению Соединенных Штатов, были предприняты в ответ на более ранние удары Ирана по базе, используемой американскими войсками в Иордании.