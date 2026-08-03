Зеленский может назначить Умерова главой Службы внешней разведки

Клименко ранее рассматривали на пост министра обороны, но 16 июля депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева заявила, что парламент страны не станет проводить запланированное голосование по назначению Клименко, так как он отказался от перехода на должность главы оборонного ведомства.