Зеленский может назначить Умерова главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить Рустема Умерова, нынешнего секретаря СНБО, главой Службы внешней разведки (СВР), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
17 июля Зеленский предложил министру внутренних дел республики Игорю Клименко должность секретаря СНБО. Украинский лидер тогда назвал ключевым моментом максимально эффективную координацию между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением решений.
Клименко ранее рассматривали на пост министра обороны, но 16 июля депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева заявила, что парламент страны не станет проводить запланированное голосование по назначению Клименко, так как он отказался от перехода на должность главы оборонного ведомства.
14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев.