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Зеленский назначил Рустема Умерова главой СВР Украины

Ведомости

Новым главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ) станет Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с послами.

Украинский лидер отметил, что назначение позволит Умерову эффективнее заниматься обороной, дипломатией, а также переговорами с США. Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На этом посту его сменит бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ранее, 21 июля, Зеленский назначил на пост главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, который сменил на этой должности Александра Сырского. Опрошенные «Ведомостями» эксперты сообщили, что отставка Сырского могла произойти из-за конфликта с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные перестановки не повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, действия Зеленского можно объяснить тем, что «киевский режим потряхивает снизу».

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