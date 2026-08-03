Зеленский назначил Рустема Умерова главой СВР Украины

Украинский лидер отметил, что назначение позволит Умерову эффективнее заниматься обороной, дипломатией, а также переговорами с США. Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На этом посту его сменит бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.