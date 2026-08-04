Памфилова объяснила, зачем проводить выборы депутатов Госдумы
В условиях нынешней «всеохватывающей многофакторной войны» значимость высшего законодательного органа страны, способного оперативно «вооружать вертикаль исполнительной власти» законами, отвечающими требованиям военного и послевоенного времени, в разы возрастает. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
По ее словам, в отличие от киевской власти президент России Владимир Путин не стал искать предлогов, чтобы продлить работу существующего состава Госдумы, а назначил выборы в определенные законом сроки.
«Да, мы проводим выборы во время войны. В мире опыта такого я не знаю, аналогов нет. Сложно, но необходимо. Выборы – как фактор внутреннего укрепления страны», – подчеркнула Памфилова.
30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 партий на выборы в Госдуму девятого созыва. Они состоятся с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.