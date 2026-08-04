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Памфилова: Путин не стал искать предлогов для переноса выборов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не стал искать оснований для переноса выборов в Государственную думу и назначил их в сроки, предусмотренные законодательством. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, проведение выборов в текущих условиях является сложной, но необходимой задачей.

«Да, мы проводим выборы во время войны. В мире опыта такого я не знаю, аналогов нет. Сложно, но необходимо. Выборы – как фактор внутреннего укрепления страны», – сказала она. Памфилова отметила, что, несмотря на сложную обстановку, российская сторона, в отличие от Украины, продолжает придерживаться установленных законодательством процедур.

«Сейчас все тайное моментально становится явным»

Политика / Интервью

Глава ЦИК также высказалась о ситуации с выборами на Украине, заявив, что там избирательные процедуры не проводятся. «Зато на Украине никаких выборов. Нелегитимная законодательная власть, нелегитимная исполнительная власть... При этом западным «блюстителям демократических ценностей» в общем-то на это совершенно наплевать», – отметила она.

16 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября.

15 июня на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Памфилова отмечала, что сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. По ее словам, элементы разочарования и депрессивные настроения делают политическую атмосферу напряженнее. Кроме того, многие политические партии «подустали быть хорошими», что также может повлиять на ход выборов, сказала глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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