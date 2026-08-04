Писториус проговорился о передаче Украине гаубиц RCH-155

«Колесная гаубица пользуется большим одобрением на Украине. Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, стояла, я думаю, два года назад, первая колесная гаубица, отправившаяся на Украину», – сказал Писториус в ходе визита на завод KNDS в Касселе.