Писториус проговорился о передаче Украине гаубиц RCH-155
Министр обороны Германии Борис Писториус случайно проговорился о том, что Украина получила немецкие колесные гаубицы RCH-155. Об этом сообщает Bild.
«Колесная гаубица пользуется большим одобрением на Украине. Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, стояла, я думаю, два года назад, первая колесная гаубица, отправившаяся на Украину», – сказал Писториус в ходе визита на завод KNDS в Касселе.
Официально не подтверждено, использовалась ли гаубица в бою. Поставки на Украину современной системы вооружения ФРГ ранее также официально не подтверждались.
12 июля Reuters писало со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Германия профинансирует закупку 50 000 ударных беспилотников для Украины. Заказ стал одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева западным правительством. Он включает FPV-беспилотники Shrike крупного украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской оборонной компании Auterion.