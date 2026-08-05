Bloomberg узнал о встрече экс-чиновников из РФ и ЕС по вопросу мирного диалога
Бывшие высокопоставленные чиновники из России, Великобритании, Франции и Германии провели встречу в июле для обсуждения условий мирных переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как утверждается, в группу входили бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и «опытный французский дипломат» Пьер Вимон. Имя бывшего сотрудника Кремля, присутствовавшего на встрече, не раскрывается.
Послы Великобритании, Франции и Германии в июне заявили, что России и Украине необходимо провести прямые переговоры. Это заявление было выпущено после их встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Европейцы поддержали призыв президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и европейских стран. Целью такого шага в заявлении названо прекращение огня и продвижение к дальнейшим переговорам.
«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, писали в июне, что представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Какие-либо переговоры Москвы и Брюсселя возможны только после перемирия на Украине, отмечал собеседник.