Bloomberg узнал о встрече экс-чиновников из РФ и ЕС по вопросу мирного диалога

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, писали в июне, что представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Какие-либо переговоры Москвы и Брюсселя возможны только после перемирия на Украине, отмечал собеседник.