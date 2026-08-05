Путин: все службы тыла будут в одних руках
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны заявил, что необходимо сосредоточить в одних руках все службы тыла ВС РФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что работа служб тыла – такая же боевая работа. Он также обратился к Солодчуку, отметив его компетентность в работе и обеспечении ВС РФ.
Путин также объявил о кадровых перестановках. Были назначены новые командующие группировками «Центр» и «Восток», а также определен руководитель формируемых войск беспилотных систем. Командующим группой «Центр» был назначен Андрей Иванаев. Командование войсками беспилотных систем поручено Денису Лямину. Новым командующим группировкой «Восток» стал Петр Болгарев.