Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,008+0,47%MGTS1 326+2,31%RGSS0,195-1,52%IMOEX2 287,5+0,81%RTSI888,23+0,8%RGBI115,17+0,25%RGBITR774,96+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: все службы тыла будут в одних руках

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны заявил, что необходимо сосредоточить в одних руках все службы тыла ВС РФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что работа служб тыла – такая же боевая работа. Он также обратился к Солодчуку, отметив его компетентность в работе и обеспечении ВС РФ.   

Путин также объявил о кадровых перестановках. Были назначены новые командующие группировками «Центр» и «Восток», а также определен руководитель формируемых войск беспилотных систем. Командующим группой «Центр» был назначен Андрей Иванаев. Командование войсками беспилотных систем поручено Денису Лямину. Новым командующим группировкой «Восток» стал Петр Болгарев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь