Экс-послу Украины в США предъявлено обвинение в незаконном обогащении
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили экс-послу в США Ольге Стефанишиной новое обвинение. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram-канале.
Как пишет ЦПК, речь идет о незаконном обогащении. В частности, говорится о фактах приобретения имущества третьими лицами по поручению Стефанишиной. Она не задекларировала две квартиры, финансовые средства, потраченные на ремонт данной недвижимости, и аренду еще одной жилплощади. Также сообщается, что Стефанишина не зарегистрировала средства, потраченные на лечение матери и авиабилеты. Данные расходы превышают доходы и сбережения подозреваемой. Суд избирает меру пресечения.
Прокурор, ведущий дело Стефанишиной, отмечает, что сумма приобретенных ею активов превышает 13,9 млн гр. (25,2 млн руб.).
3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США. Она занимала пост посла Украины в США с августа 2025 г. 12 июля Стефанишина подала в отставку. Причиной своего прошения она назвала личные причины. В июле против нее возбудили уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. В частности, Стефанишина обвиняется в хищении 2,5 млн гривен (4,3 млн руб.) на анализе европейского законодательства.