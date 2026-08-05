Экс-послу Украины в США предъявлено обвинение в незаконном обогащении

Как пишет ЦПК, речь идет о незаконном обогащении. В частности, говорится о фактах приобретения имущества третьими лицами по поручению Стефанишиной. Она не задекларировала две квартиры, финансовые средства, потраченные на ремонт данной недвижимости, и аренду еще одной жилплощади. Также сообщается, что Стефанишина не зарегистрировала средства, потраченные на лечение матери и авиабилеты. Данные расходы превышают доходы и сбережения подозреваемой. Суд избирает меру пресечения.