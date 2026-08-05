В Минобороны перераспределены обязанности заместителей Белоусова

5 августа президент РФ Владимир Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тылом. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, заявил, что Санчик с должности не снят. У Солодчука будет более широкий функционал, чем у Санчика, включающий и другие вопросы тылового обеспечения.