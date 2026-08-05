В Минобороны перераспределены обязанности заместителей Белоусова
Полномочия ряда заместителей главы Минобороны Андрея Белоусова были перераспределены. Замминистра генерал Александр Санчик займется организацией заказов вооружения и техники, а также техническим обеспечением войск. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минобороны РФ после совещания у Владимира Путина.
Курировать развитие перспективного вооружения, военной и специальной техники будет замминистра Алексей Криворучко, прежде отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил. Организацией тыла займется Валерий Солодчук.
Командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, до этого командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев. Начальником управления войсками беспилотных систем стал начальник штаба ЦВО Денис Лямин.