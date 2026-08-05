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В Минобороны перераспределены обязанности заместителей Белоусова

Ведомости

Полномочия ряда заместителей главы Минобороны Андрея Белоусова были перераспределены. Замминистра генерал Александр Санчик займется организацией заказов вооружения и техники, а также техническим обеспечением войск. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минобороны РФ после совещания у Владимира Путина.

Курировать развитие перспективного вооружения, военной и специальной техники будет замминистра Алексей Криворучко, прежде отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил. Организацией тыла займется Валерий Солодчук.

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Командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, до этого командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев. Начальником управления войсками беспилотных систем стал начальник штаба ЦВО Денис Лямин.

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5 августа президент РФ Владимир Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тылом. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, заявил, что Санчик с должности не снят. У Солодчука будет более широкий функционал, чем у Санчика, включающий и другие вопросы тылового обеспечения.

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