Источник «Ведомостей» назвал причины перестановок в Минобороны

В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Санчика замминистра обороны России. До него на должности замминистра был Андрей Булыга, которого назначили заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Президент РФ тогда отмечал, что боевой опыт нового замминистра обороны Санчика сегодня востребован.