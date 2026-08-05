Источник «Ведомостей» назвал причины перестановок в Минобороны
По словам источника, близкого к Минобороны, замминистра – начальник Тыла, генерал Александр Санчик продолжает выполнять свои обязанности. По словам собеседника «Ведомостей», у нового замминистра Валерия Солодчука – более широкий функционал, чем у Санчика, включающий и другие вопросы тылового обеспечения.
Новые назначения на высвобожденные посты из состава руководства Центрального военного округа (ЦВО) означают, что именно оно рассматривается как кадровый резерв, говорит еще один собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны.
5 августа президент РФ Владимир Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тылом. На должность, объединяющую все службы тыла, назначили Валерия Солодчука. Командовать группировкой «Центр» поручили Андрею Иванаеву, прежде возглавлявшему группировку «Восток». Войска беспилотных систем возглавил Денис Лямин, который занимал должность начальника штаба группировки «Центр».
В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Санчика замминистра обороны России. До него на должности замминистра был Андрей Булыга, которого назначили заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Президент РФ тогда отмечал, что боевой опыт нового замминистра обороны Санчика сегодня востребован.