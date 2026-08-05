Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

13 мая стало известно об отставке Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Шуваев. Новый руководитель родом из Нового Оскола Белгородской области. Он является кадровым военным и Героем России, награжден за участие в спецоперации на Украине и других вооруженных конфликтах.