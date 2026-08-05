Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Белгородской области Александром Шуваевым.
На встрече Путин назвал главным для региона вопрос обеспечения безопасности людей. Он также попросил не забывать о социальных вопросах, отметив, что Шуваев уже активно включился в работу.
13 мая стало известно об отставке Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Шуваев. Новый руководитель родом из Нового Оскола Белгородской области. Он является кадровым военным и Героем России, награжден за участие в спецоперации на Украине и других вооруженных конфликтах.
Выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября.