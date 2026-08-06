Глава МИД Азербайджана приехал на Украину
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начал официальный визит на Украину, передает Oxu.az.
Байрамов встретится с украинским коллегой Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами страны.
Баку с начала боевых действий на Украине оказывает Киеву гуманитарную помощь. В январе этого года Азербайджан отправил новый груз помощи для Украины, в который вошло электрооборудование. До этого Азербайджан направил республике партию гумпомощи, в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн.
В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Киев «никогда не соглашаться на оккупацию» и подтвердил «неизменную поддержку» территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины. В Кремле назвали такую позицию ошибочной, однако не мешающей двусторонним отношениям.