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Глава МИД Азербайджана приехал на Украину

Ведомости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начал официальный визит на Украину, передает Oxu.az.

Байрамов встретится с украинским коллегой Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

Баку с начала боевых действий на Украине оказывает Киеву гуманитарную помощь. В январе этого года Азербайджан отправил новый груз помощи для Украины, в который вошло электрооборудование. До этого Азербайджан направил республике партию гумпомощи, в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Киев «никогда не соглашаться на оккупацию» и подтвердил «неизменную поддержку» территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины. В Кремле назвали такую позицию ошибочной, однако не мешающей двусторонним отношениям.

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