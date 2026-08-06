Глава МИД Азербайджана приехал на Украину

Баку с начала боевых действий на Украине оказывает Киеву гуманитарную помощь. В январе этого года Азербайджан отправил новый груз помощи для Украины, в который вошло электрооборудование. До этого Азербайджан направил республике партию гумпомощи, в том числе на энергетическое оборудование в размере $1 млн.