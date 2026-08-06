Экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили залог по делу о коррупции

Накануне стало известно, что Стефанишиной предъявлено новое обвинение. В центре заявили о фактах приобретения имущества третьими лицами по поручению Стефанишиной. Она не задекларировала две квартиры, финансовые средства, потраченные на ремонт данной недвижимости, и аренду еще одной жилплощади. Кроме того, дипломат не зарегистрировала средства, потраченные на лечение матери, и авиабилеты.