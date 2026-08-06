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Экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили залог по делу о коррупции

Ведомости

Бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в 6 млн гривен, или около 10,9 млн руб., по делу о незаконном обогащении. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции Украины.

В июле против Стефанишиной возбудили уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением. Она обвиняется в хищении 2,5 млн гривен (4,3 млн руб.) на анализе европейского законодательства.

Накануне стало известно, что Стефанишиной предъявлено новое обвинение. В центре заявили о фактах приобретения имущества третьими лицами по поручению Стефанишиной. Она не задекларировала две квартиры, финансовые средства, потраченные на ремонт данной недвижимости, и аренду еще одной жилплощади. Кроме того, дипломат не зарегистрировала средства, потраченные на лечение матери, и авиабилеты.

Стефанишина была уволена с поста представителя Украины в США 3 августа указом президента страны. Она занимала пост посла Украины в США с августа 2025 г., а 12 июля этого года подала в отставку. Поводом для своего прошения она назвала личные причины.

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