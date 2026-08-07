США начали изымать Patriot у Европы, чтобы восполнить нехватку вооружений

«У нас нет (ракет. – Ред.), чтобы их отдавать, потому что они нам нужны. США должны сохранить их для других театров военных действий, для Ближнего Востока, для Индо-Тихоокеанского региона, а также для Европы и наших европейских союзников – и поэтому мы даже перенаправляем ракеты, которые наши европейские партнеры и союзники купили и оплатили, для пополнения запасов США».