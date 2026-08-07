США начали изымать Patriot у Европы, чтобы восполнить нехватку вооружений
Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон заявил, что США начали изымать ракеты для комплексов Patriot, оплаченные европейскими союзниками, чтобы восполнить собственные истощенные запасы вооружений, сообщила газета PBS News. Так полковник отреагировал на вопрос журналистки о поставках Patriot на Украину.
«У нас нет (ракет. – Ред.), чтобы их отдавать, потому что они нам нужны. США должны сохранить их для других театров военных действий, для Ближнего Востока, для Индо-Тихоокеанского региона, а также для Европы и наших европейских союзников – и поэтому мы даже перенаправляем ракеты, которые наши европейские партнеры и союзники купили и оплатили, для пополнения запасов США».
По словам Гамильтона, проблема заключается в том, что США потратили большое количество вооружений в войне против Ирана. Он добавил, что у Соединенных Штатов осталось около 800 ракет. Как отметил полковник, ВС США могли запускать от четырех до восьми перехватчиков Patriot на одну иранскую ракету. Поэтому восполнить необходимое количество можно будет только «через несколько месяцев или лет».
5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение поставок ракет Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Он отметил, что это может быть политическим ходом для того, чтобы Украина «была сговорчивее».
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий производства систем ПВО Patriot. За день до этого президент США Дональд Трамп говорил, что нужно быть осторожным в вопросе передачи Украине данного типа вооружения. При этом The Atlantic со ссылкой на источники писал, что Трамп уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период.