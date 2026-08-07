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Россия предложила БРИКС объединить усилия в сфере беспилотников

Ведомости

Россия выступила с инициативой расширить сотрудничество со странами БРИКС в области гражданских беспилотных технологий. Предложение предусматривает совместную разработку, производство и внедрение решений для различных отраслей экономики, сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев по итогам встречи глав профильных ведомств объединения в Джайпуре.

Замминистра отметил, что современные беспилотные системы включают не только оборудование, но и программное обеспечение, алгоритмы, системы управления и сервисные компоненты.

Груздев сообщил, что российская сторона предлагает использовать собственный опыт внедрения беспилотных технологий в разных сферах экономики.

19 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие. Токио способствует гибели мирных граждан России, подчеркнул он. 7 июля Bloomberg писал, что президент Украины Владимир Зеленский пока не подписывает соглашение с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотников, рассчитывая добиться более выгодных условий.

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