Россия предложила БРИКС объединить усилия в сфере беспилотников

19 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие. Токио способствует гибели мирных граждан России, подчеркнул он. 7 июля Bloomberg писал, что президент Украины Владимир Зеленский пока не подписывает соглашение с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотников, рассчитывая добиться более выгодных условий.