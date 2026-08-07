В Раде призвали Федорова отправиться служить в ВСУ

По данным украинского социологического центра «Социс», Зеленский уступил бы Федорову во втором туре президентских выборов. В паре «Федоров – Зеленский» 43,4% респондентов готовы поддержать Федорова, тогда как за Зеленского высказались 24,7% опрошенных. Против обоих кандидатов выступили 15% участников исследования, 13,2% не определились или отказались отвечать, а 3,2% заявили, что не стали бы участвовать в голосовании. В модели прямого второго тура Федоров получил бы 63,8% голосов против 36,2% у Зеленского.