В Раде призвали Федорова отправиться служить в ВСУ
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову вступить в ряды вооруженных сил страны. Об этом парламентарий заявил в комментарии, опубликованном изданием «Страна» в Telegram-канале.
Камельчук отметил, что после ухода с поста министра у Федорова отсутствует бронь от мобилизации.
«Хотели бы его мобилизовать, и хотел бы он сам проявить инициативу и показать другим пример?» – сказал депутат. По мнению представителя Верховной рады, ситуация вокруг бывшего главы оборонного ведомства пока выглядит как политическое противостояние за одну из ключевых государственных должностей.
Федоров подтвердил свою отставку 15 июля. О том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, писала газета Financial Times. Издание отмечало, что руководитель оборонного ведомства на посту препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Он также несколько раз блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям.
По данным украинского социологического центра «Социс», Зеленский уступил бы Федорову во втором туре президентских выборов. В паре «Федоров – Зеленский» 43,4% респондентов готовы поддержать Федорова, тогда как за Зеленского высказались 24,7% опрошенных. Против обоих кандидатов выступили 15% участников исследования, 13,2% не определились или отказались отвечать, а 3,2% заявили, что не стали бы участвовать в голосовании. В модели прямого второго тура Федоров получил бы 63,8% голосов против 36,2% у Зеленского.