Пентагон планирует провести испытания системы «Золотой купол» в конце 2026 года
Пентагон рассчитывает завершить первые испытания американской космической системы противоракетной обороны «Золотой купол» до конца 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами реализации программы.
По данным агентства, летные демонстрации намечены на 2027 г. Bloomberg отметил, что программа предусматривает создание прототипов для космических сил США с использованием трех типов перехватывающих устройств.
Как уточнили в агентстве, проект включает не только разработку самих перехватчиков, но и создание систем управления огнем, наземной инфраструктуры и интеграцию перспективных технологий. В рамках программы запланированы наземные проверки, два летных испытания в космосе, а также демонстрация способности системы осуществлять перехват учебной цели в 2029 г.
Согласно планам, отдельные этапы летных испытаний должны пройти в 2027 и 2028 гг., когда компании-разработчики будут выводить в космос экспериментальные перехватывающие устройства. После завершения финальных проверок в 2029 г. космические силы США планируют в 2030 г. закупить системы у тех участников программы, которые успешно выполнят требования испытаний.
24 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой в США системы противоракетной обороны «Золотой купол» завершилось успешно. По его словам, система динамической автономной обороны в ходе испытания успешно выполнила все основные задачи, включая обнаружение целей, наведение и поражение множества приближающихся объектов.
В сентябре 2025 г. Bloomberg писал, что генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол». Пентагон не раскрыл детали проекта. Бюджетное управление конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет, президент США Дональд Трамп говорил о тратах в размере $175 млрд.