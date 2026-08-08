Пентагон планирует провести испытания системы «Золотой купол» в конце 2026 года

Как уточнили в агентстве, проект включает не только разработку самих перехватчиков, но и создание систем управления огнем, наземной инфраструктуры и интеграцию перспективных технологий. В рамках программы запланированы наземные проверки, два летных испытания в космосе, а также демонстрация способности системы осуществлять перехват учебной цели в 2029 г.