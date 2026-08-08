Какие законы вступили в силу в августе

Введены ограничительные меры в отношении россиян, признанных виновными в преступлениях против страны и уехавших за рубеж. Среди них: блокировка счетов и имущества, ограничение водительских прав, отказ в госуслугах в электронной форме, запрет на сделки по доверенности, регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также на использование электронной подписи.