Какие законы вступили в силу в августе

Какие законы вступили в силу в августеСреди них – ограничения для релокантов, льготы для военных, усиление контроля за лекарствами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начали действовать в России с августа.
Введены ограничительные меры в отношении россиян, признанных виновными в преступлениях против страны и уехавших за рубеж. Среди них: блокировка счетов и имущества, ограничение водительских прав, отказ в госуслугах в электронной форме, запрет на сделки по доверенности, регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также на использование электронной подписи.
Вступили в силу новые нормы, расширяющие социальные гарантии военнослужащих. Им предоставят кредитные каникулы и льготы при поступлении в вузы и колледжи. Сотрудники МЧС, разминирующие в зоне СВО, получат статус ветеранов боевых действий.
Правительство наделили дополнительными полномочиями для стабилизации топливного рынка. Изменения внесли в Налоговый кодекс. Как отметил Володин, меры помогут обеспечить горюче-смазочными материалами жителей страны и предприятия.
Господдержку предоставят выпускникам медицинских вузов, впервые прошедших первичную аккредитацию и участвующих в программе наставничества.
С августа начнет действовать запрет на капитальное строительство в зонах паводков. «Гаражную амнистии» продлили на пять лет – до 1 сентября 2031 г.
Власти усилили контроль за качеством лекарственных препаратов. При выявлении грубых нарушений будут работать новые механизмы приостановки и отзыва лицензий на производство лекарств.
С августа проиндексируют отдельные пенсионные выплаты. Уведомления об имущественном налоге начнут приходить на «Госуслуги», а пользователи Max получат бесплатный мобильный трафик.