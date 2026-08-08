За сутки ПВО сбила восемь крылатых ракет и 828 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 828 беспилотников, четыре управляемые авиабомбы, восемь крылатых ракет большой дальности Flamingo. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что в числе перехваченных целей также были американский реактивный снаряд HIMARS и чешский реактивный снаряд Vampire.
Российская авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны нанесли удары в 157 районах. Среди целей – склады топлива и боеприпасов, объекты энергетики и транспорта, хранилища беспилотников, а также пункты размещения украинских военных и наемников.
Под групповой удар ВС РФ попало предприятие ВПК и склад ГСМ в Киеве. Ударные беспилотники в Черном море поразили два сухогруза, доставлявшие вооружение в украинские порты.