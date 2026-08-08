Экс-премьера Украины могут назначить главой «Нафтогаза»

Депутат отметил, что для реализации этого решения потребуется пройти процедуру через наблюдательный совет «Нафтогаза», что может осложнить процесс. По его данным, в состав набсовета в ближайшее время планируется назначить еще одного представителя государства – Алексея Соболева. После этого, как утверждает Железняк, могут последовать необходимые кадровые процедуры и конкурс.