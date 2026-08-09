ТАСС: лидер Ирана не появляется на публике из соображений безопасности
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из соображений безопасности, при этом состояние его здоровья оценивается как хорошее. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.
«Он здоров, и единственная причина его отсутствия на публике – соображения безопасности», – заявил собеседник агентства.
Источник также прокомментировал опубликованную иранским агентством Mehr видеозапись, на которой Хаменеи общается с группой людей. По его словам, ролик был снят еще до того, как Хаменеи стал верховным лидером Ирана.
9 мая Тегеран раскрыл новые подробности о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи. Заявление было сделано иранским чиновником Мохаджером Хоссейни на фоне продолжающихся споров о статусе и степени вовлеченности Хаменеи в политические и военные вопросы.
Хоссейни сообщил, что Хаменеи получил ранения 28 февраля, в первый день войны с США и Израилем. Дом верховного лидера подвергся атаке, в результате чего погибли его жена Захра Хаддад Адель и шурин Месба Худа Багери Кани.
3 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Хаменеи принимает участие в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном.