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Трамп заявил о вовлеченности Хаменеи в переговоры с США

Ведомости

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи принимает участие в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном. Об этом в интервью американской газете New York Post заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, иранский лидер, по его оценке, непосредственно вовлечен в принятие решений по завершению вооруженного противостояния.

2 июня Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора, назвав его сумасшедшим. По словам двух источников, Трамп заявил, что помог избежать тюремного заключения Нетаньяху, имея в виду свою поддержку в рамках судебного процесса по делу о коррупции.

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1 июня агентство Tasnim сообщало, что Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. По данным издания, Тегеран также решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.

Американский лидер 1 июня заявлял, что Иран заинтересован в заключении мирного соглашения, которое отвечало бы интересам Вашингтона и его союзников. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп призвал критиков переговорного процесса не вмешиваться и выразил уверенность, что «все будет хорошо».

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