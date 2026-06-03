Трамп заявил о вовлеченности Хаменеи в переговоры с США

2 июня Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора, назвав его сумасшедшим. По словам двух источников, Трамп заявил, что помог избежать тюремного заключения Нетаньяху, имея в виду свою поддержку в рамках судебного процесса по делу о коррупции.