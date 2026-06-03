Трамп заявил о вовлеченности Хаменеи в переговоры с США
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи принимает участие в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном. Об этом в интервью американской газете New York Post заявил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, иранский лидер, по его оценке, непосредственно вовлечен в принятие решений по завершению вооруженного противостояния.
2 июня Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора, назвав его сумасшедшим. По словам двух источников, Трамп заявил, что помог избежать тюремного заключения Нетаньяху, имея в виду свою поддержку в рамках судебного процесса по делу о коррупции.
1 июня агентство Tasnim сообщало, что Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. По данным издания, Тегеран также решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.
Американский лидер 1 июня заявлял, что Иран заинтересован в заключении мирного соглашения, которое отвечало бы интересам Вашингтона и его союзников. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп призвал критиков переговорного процесса не вмешиваться и выразил уверенность, что «все будет хорошо».