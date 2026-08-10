МИД РФ: официальных переговоров с ФРГ по Украине не было и нет
Россия не вела официальных переговоров с Германией по украинскому урегулированию. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС.
По его словам, такие контакты вряд ли возможны из-за агрессивной антироссийской риторики Берлина и «практических шагов германского политического руководства».
«Что касается неформальных встреч представителей различных общественных структур России и Германии, то они были и продолжаются», – добавил дипломат.
21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что представители России и Германии якобы провели закрытую встречу в Баку в середине июля. По словам Алиева, власти Азербайджана не были уведомлены о переговорах и не знают об их содержании.
20 июля The Times писала, что в Германии усиливаются настроения в пользу возобновления диалога с Россией. По данным газеты, в ФРГ уже предпринимались различные, но нескоординированные попытки наладить каналы связи с Москвой. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит практических шагов со стороны Берлина, свидетельствующих о более конструктивном подходе к диалогу с Россией.