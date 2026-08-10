20 июля The Times писала, что в Германии усиливаются настроения в пользу возобновления диалога с Россией. По данным газеты, в ФРГ уже предпринимались различные, но нескоординированные попытки наладить каналы связи с Москвой. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит практических шагов со стороны Берлина, свидетельствующих о более конструктивном подходе к диалогу с Россией.