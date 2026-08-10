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Молодая россиянка вплавь по реке сбежала из рабства в Мьянме

Ведомости

Избитая 19-летняя россиянка сбежала из Мьянмы, переплыв пограничную реку. Она обратилась за помощью к властям Таиланда, сообщает тайское издание MGR Online.

По словам девушки, они покинула Россию и попала в Китай на работу, после чего была доставлена в Мьянму. Ее перевозили через Таиланд в Янгон и Мандалай, а затем отправили в Тачилеик. Россиянка заявила, что везде подвергалась физическому насилию. Предварительно, она стала жертвой преступной группы, занимающейся онлайн-мошенничеством (включая скам- и кол-центры), которая обманом заманила ее и избивала, чтобы заставить работать.

Девушка доставлена в больницу Мэ Сая в состоянии сильного испуга. На ее руках и ногах обнаружены кровоподтеки и травмы. Россиянка не уточнила, чем занималась и для кого работала, но выразила желание вернуться домой и связаться с матерью. Специалисты сначала обеспечили ей лечение, а затем связались с посольством России в Таиланде.

ТАСС со ссылкой на источник в полиции Таиланда пишет, что тайские правоохранители считают бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговцев людьми.

7 июля сотрудникам посольства России в Таиланде передали россиянку, освобожденную 6 июня из мошеннического кол-центра в Мьянме. В феврале российское посольство в Бангкоке сообщало об освобождении другой гражданки РФ из мошеннического call-центра в Мьянме. Операцию провели благодаря координации посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Женщину доставили в миграционный центр в городе Мьявади, после чего передали таиландской стороне для вылета на родину.

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