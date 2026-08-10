Молодая россиянка вплавь по реке сбежала из рабства в Мьянме

По словам девушки, они покинула Россию и попала в Китай на работу, после чего была доставлена в Мьянму. Ее перевозили через Таиланд в Янгон и Мандалай, а затем отправили в Тачилеик. Россиянка заявила, что везде подвергалась физическому насилию. Предварительно, она стала жертвой преступной группы, занимающейся онлайн-мошенничеством (включая скам- и кол-центры), которая обманом заманила ее и избивала, чтобы заставить работать.