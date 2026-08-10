МИД РФ: действия Зеленского вынуждают Россию продолжать спецоперацию
Действия президента Украины Владимира Зеленского не оставляют Москве альтернативы, кроме продолжения спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
По его словам, нынешнее украинское руководство не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта. Галузин считает, что таким образом украинский лидер пытается сохраниться во власти.
При этом представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не отказывается от переговоров.
6 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев сообщил, что Россия не получала от Украины предложений о возобновлении дипломатических контактов. 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова обсуждать новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что от этого никто не отказывался.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.
1 августа Рубио сообщал, что Вашингтон в ближайшие недели намерен попытаться возобновить переговоры между Москвой и Киевом.