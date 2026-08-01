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Рубио: США намерены возобновить переговоры РФ и Украины в ближайшие недели

Ведомости

США в ближайшие недели намерены попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной, сообщил Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы не достигнем желаемого результата. Однако мы готовы к этому», – сказал он.

По его словам, Вашингтон предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить, возможно ли возвращение за стол переговоров. Успех Рубио не гарантировал.

23 июля госсекретарь США по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова обсуждать новые предложения по регулированию конфликта на Украина. Она подчеркнула, что от этого никто не отказывался.

В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он озвучил прежние цели спецоперации, ими стали демилитаризация и денацификация Украины.

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