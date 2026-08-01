Рубио: США намерены возобновить переговоры РФ и Украины в ближайшие недели

В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он озвучил прежние цели спецоперации, ими стали демилитаризация и денацификация Украины.