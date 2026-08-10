Путин принял приглашение на 100-летие Магадана фразой из «Бриллиантовой руки»
Президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ согласился посетить Магадан во время празднования 100-летия города в 2029 г.
Инициатором приглашения выступил заместитель директора Магаданского областного краеведческого музея и заместитель председателя Магаданской областной общественной организации работников культуры Артем Ковалев.
Путин сразу согласился и сделал отсылку к известной советской комедии Леонида Гайдая.
«Я, в отличие от известного персонажа известного фильма, не буду говорить: "Лучше вы к нам". С удовольствием приеду», – сказал глава государства, имея в виду диалог из фильма «Бриллиантовая рука».
10 августа президент прибыл в Улан-Удэ. В ходе поездки он встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым – ветераном спецоперации и участником программы «Время героев». Мункожаргалов предложил предоставить муниципалитетам возможность выполнять работы по благоустройству территорий военных городков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Путин поддержал инициативу и отметил, что основная сложность связана с действующими нормативными ограничениями. По его словам, вопрос осложняется тем, что Минобороны «очень бережно относится к тому, что контролирует, и неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно не нужно сегодня и сейчас.
На встрече с урбанистами российский лидер поделился воспоминанием о юношеской поездке в один из городов, внешний облик которого произвел на него тяжелое впечатление. «Вышел на привокзальную площадь и онемел», – сказал президент. При этом название «некрасивого города» Путин не назвал. По его словам, «гармония, запечатленная в камне», оказывает прямое влияние на мировоззрение людей и формирует культурный код.