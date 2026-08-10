Путин принял приглашение на 100-летие Магадана фразой из «Бриллиантовой руки»

10 августа президент прибыл в Улан-Удэ. В ходе поездки он встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым – ветераном спецоперации и участником программы «Время героев». Мункожаргалов предложил предоставить муниципалитетам возможность выполнять работы по благоустройству территорий военных городков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Путин поддержал инициативу и отметил, что основная сложность связана с действующими нормативными ограничениями. По его словам, вопрос осложняется тем, что Минобороны «очень бережно относится к тому, что контролирует, и неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно не нужно сегодня и сейчас.