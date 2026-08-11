WP: в июле Трамп тайно покинул Анкару на военном самолете из-за угроз Ирана
Президент США Дональд Трамп в июле тайно вылетел из Турции на военном самолете, в то время как Белый дом заявил, что он находится на борту Air Force One. Операция была предпринята из-за угрозы покушения со стороны Ирана, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и некие материалы.
По информации издания, «тайная миссия» была проведена без ведома журналистов и ряда сотрудников Белого дома, которые полагали, что летят одним рейсом с президентом. Американская администрация заявила, что Трамп покинул Турцию 8 июля на «бывшем» президентском самолете. Глава Белого дома также объявил в социальных сетях, что воспользуется «бывшим бортом номер один», а не тем самолетом, на котором он прилетел в Вашингтон, – новым Boeing 747-8, подаренным США Катаром.
В Анкаре американский лидер под телекамерами поднялся на борт старого президентского самолета Air Force One. Но через несколько минут его тайно перевезли в военно-транспортный C-32A с помощью грузовика службы общественного питания, который обычно используется для погрузки еды и других припасов перед полетом, утверждает WP. По словам источника издания, Air Force One был «приманкой» с журналистами и некоторыми сотрудниками Белого дома на борту.
8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. По его словам, он увидел свое имя «в каждом их списке», и его везение «может продлиться недолго». На похоронах погибшего от американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги за смерть Трампа. Один из скорбящих развернул баннер с надписью «Мы убьем Трампа», писала The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на разведданные Израиля, переданные американской стороне, сообщало, что Тегеран запланировал убить Трампа.