WP: в июле Трамп тайно покинул Анкару на военном самолете из-за угроз Ирана

8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. По его словам, он увидел свое имя «в каждом их списке», и его везение «может продлиться недолго». На похоронах погибшего от американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги за смерть Трампа. Один из скорбящих развернул баннер с надписью «Мы убьем Трампа», писала The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на разведданные Израиля, переданные американской стороне, сообщало, что Тегеран запланировал убить Трампа.